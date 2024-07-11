Стало известно, почему одни люди худеют медленнее других при равных физнагрузках

Группа ученых из Университета Кобе выяснила, что за скорость похудения отвечают определенные сигнальные молекулы. Если они не вырабатываются в организме — во время занятий спортом сжигается меньше жира и потребляется меньше кислорода. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Metabolism.

Известно, что физические упражнения помогают увеличивать расход калорий и эффективно сжигать жир. Однако не у всех людей выполнение упражнений приводит к аналогичным результатам. Некоторые исследования показали, что быстрее всего худеют те, у кого в организме присутствует специфический белок и сигнальная молекула PGC-1α.

В рамках нового исследования ученые стремились выяснить, насколько выраженным может быть эффект этого протеина. Ученые обнаружили, что существует несколько версий белка PGC-1α. Версии «b» и «с» вырабатываются в мышцах во время тренировок более чем в 10 раз чаще, чем версия «а». Предполагается, что именно версии «b» и «с», а не «а», регулируют энергетический обмен во время тренировок.

Чтобы проверить эту гипотезу ученые создали мышей без версий «b» и «с» сигнальной молекулы PGC-1⍺ и изучили их показатели. Мышей протестировали на скорость роста мышц, сжигания жира и уровень потребления кислорода во время отдыха, кратковременных и длительных тренировок. Также исследователи подвергли аналогичным испытаниям людей с диабетом второго типа и здоровых добровольцев. Известно, что у людей с диабетом и ожирением концентрация сигнальной молекулы PGC-1α снижена.

Результаты показали, что при невозможности выработки альтернативных версий PGC-1⍺, организм не адаптируется к кратковременной активности. В результате такие люди потребляют меньше кислорода и сжигают меньше жира во время и после тренировок. Усиленный синтез версии «b» PGC-1⍺ способствовал более эффективному жиросжиганию и потреблению кислорода в ходе занятий. Это наблюдение было справедливо как для здоровых людей, так и для лиц с диабетом второго типа.

Ученые также обнаружили, что длительные физические нагрузки стимулировали выработку стандартной версии PGC-1⍺. Мыши, которые регулярно тренировались в течение шести недель, нарастили мышечную массу независимо от генетически определенной способности синтезировать варианты «b» и «с».

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