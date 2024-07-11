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Обнаружена причина «зомби апокалипсиса» среди моллюсков

ДВО РАН: паразит-водоросль Coccomyxa угрожает моллюскам на Дальнем Востоке

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Ученые Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН (ННЦМБ ДВО РАН) считают, что недавно обнаруженные и пока малоизученные паразитические зеленые микроводоросли рода Coccomyxa представляет серьезную опасность для аквакультурных хозяйств моллюсков на Дальнем Востоке. Патоген показывает высокую устойчивость к защитным реакциям хозяина, об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки.

Заражение микроводорослями в разных акваториях для каждого из видов моллюсков носит массовый характер. На Дальнем Востоке России внимание биологов привлек двустворчатый моллюск модиолус курильский (Modiolus kurilensis) – один из доминирующих видов. Эти моллюски живут в виде друз, в которых они срастаются, образуя полости, заполненные осадком и продуктами жизнедеятельности. В результате в скоплениях моллюсков формируются своеобразные условия, способствующие развитию обильной фауны. От того, насколько условия среды благоприятны для существования доминирующего вида, зависит развитие его поселения и всего сообщества.

Еще в 2016 году учеными ННЦМБ ДВО РАН среди модиолусов были обнаружены особи с зелеными органами и деформированной раковиной. Из тканей «атипичных» модиолусов ими впервые была изолирована в чистом виде культура Coccomyxa parasitica.

Свежий анализ позволил подробно описать клиническую картину развития заболевания, вызванного микроводорослями. Выявленная учеными динамика иммунного ответа Modiolus kurilensis показала высокую устойчивость патогена к защитным реакциям хозяина.

«В исследовании был проведен комплексный анализ изменения раковины, массы тела, показателей иммунитета, гистопатологического состояния пищеварительной железы и почек у модиолуса курильского по мере развития инвазии, вызванной паразитическими микроводорослями Coccomyxa», — рассказала «Газете.Ru» научный сотрудник Лаборатории физиологии ННЦМБ ДВО РАН Юлия Сокольникова.

Полученные результаты можно использовать для ветеринарного надзора состояния гидробионтов и проведения профилактических мер для предотвращения массового заражения моллюсков. Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ.

Ранее ученые установили, зеленая микроводоросль-паразит несет угрозу мидиям в Черном море.

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