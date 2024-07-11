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Застрявший на МКС Boeing Starliner вернут на Землю

Застрявший на МКС из-за технических проблем Boeing Starliner вернут на Землю

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Steve Nesius/Reuters

Застрявший на МКС из-за технических неполадок корабль Boeing Starliner вернут на Землю до середины августа. Об этом заявил руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов NASA Стив Стич.

Boeing Starliner — один из двух космических кораблей, которые NASA наняло для доставки астронавтов на космическую станцию ​​и обратно.

Несмотря на сообщения об утечках и неполадках в двигателях, в NASA все еще уверены, что экипаж Starliner не придется спасать на кораблях конкурентов из SpaceX.

В середине июня газета Daily Mail писала, что в двигательной установке корабля обнаружили пять утечек гелия, из-за чего он не мог отстыковаться от станции.

Запуск Starliner дважды откладывали из-за технических неполадок, 5 июня он отправился на МКС. Экипаж должен был вернуться 14 июня.

Ранее орбиту МКС скорректировали для запуска «Союза МС-26» осенью.

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