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Терапия голосом повысила качество жизни людей с болезнью Паркинсона

BMJ: терапия голосом помогает лицам с болезнью Паркинсона преодолеть одиночество

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Ученые из Ноттингемского университета (Великобритания) установили, что голосовая терапия по методике Ли Сильвермана помогает значительно улучшить качество речи страдающих болезнью Паркинсона и укрепить их психическое здоровье. Результаты исследования опубликованы в BMJ (British Medical Journal).

Болезнь Паркинсона (паралич дрожательный) — медленно развивающееся заболевание центральной нервной системы, характеризующееся заторможенностью, тремором и нарушением рефлексов. Среди пациентов с этим заболеванием также распространено расстройство произносительной стороны речи, известное как дизартрия. Оно связано с поражением центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением работы мышц артикуляционного аппарата.

Ученые объяснили, что неспособность внятно разговаривать побуждает людей с болезнью Паркинсона избегать общения и стремиться оставаться дома, что приводит к ощущению сильного одиночества, социальной изоляции и снижению качества жизни.

При проведении исследования с участием 388 человек с болезнью Паркинсона стало ясно, что избежать разрушительных для психики последствий может голосовая терапия по методу Ли Сильвермана (LSVT LOUD). Она предполагает выполнение речевых упражнений для повышения громкости и четкости голоса под руководством логопеда. При сравнении с другими тренировочными речевыми программами она продемонстрировала наибольшую эффективность.

Показатели нарушения голоса у добровольцев, практикующих LSVT LOUD, были на восемь пунктов ниже, чем у остальных участников. Кроме того, испытуемые отметили клинически значимое улучшение качества жизни и стремление больше общаться с окружающими. Ученые добавили, что такой метод лечения тестировали на людях на ранних стадиях болезни Паркинсона с легкими нарушениями речи, поэтому для оценки его эффективности в других группах нужны дополнительные исследования.

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