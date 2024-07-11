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Ученые выяснили, как продлить «молодость» мозга на пять лет

AgingandDisease: интенсивные интервальные тренировки продлевают молодость мозга

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Depositphotos

Ученые из Института мозга Квинсленда при Калифорнийском университете установили, что высокоинтенсивные интервальные упражнения улучшают функцию мозга у пожилых людей на срок до пяти лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging and Disease.

В исследовании приняли участие добровольцы в возрасте 65-85 лет. На первом этапе испытуемые прошли ряд тестов на оценку когнитивных способностей (внимания, памяти, скорости реакции), предоставили образцы крови для лабораторных обследований и дали разрешение на проведение сканирования мозга.

После этого участники были распределены на три группы и приступили к выполнению шестимесячной тренировочной программы. Первая группа упражнялась по системе ВИИТ (высокоинтенсивных интервальных тренировок). Это вид тренировок, состоящих из коротких интервалов физических упражнений с применением максимальных усилий, которые чередуются с периодами отдыха. Вторая группа тренировалась со средней интенсивностью на беговой дорожке, а третья выполняла растяжку и упражнения на равновесие.

По окончании программы начался пятилетний период наблюдения за участниками, в течение которого многие не выполняли упражнений.

Когда фаза наблюдения завершилась, испытуемые заново прошли тесты на когнитивные способности и томографию мозга. Оказалось, что только высокоинтенсивные интервальные тренировки способствовали улучшению когнитивных функций, которое сохранялось в течение пяти лет после окончания занятий. По словам ученых, участники первой группы продемонстрировали структурные изменения в гиппокампе — области, ответственной за обучение и память.

Ранее ученые нашли способ защитить мозг от повреждения при инсульте.

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