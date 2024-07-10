У Ватикана нашли сад печально известного римского императора Калигулы

В столице Италии Риме строители случайно наткнулись на руины сада возрастом около 2 тыс. лет, некогда принадлежавшего одному из самых знаменитых правителей Римской империи — Гаю Цезарю Августу Германику, более известного как Калигула. Императорский парк располагался на берегу реки Тибр недалеко от Ватикана, сообщается на официальном сайте министерства культуры Италии.

Открытие сделали во время строительства нового путепровод на площади Пьяцца Пиа в Риме. Прибывшие на место археологи продолжили раскопки и обнаружили свинцовую водопроводную трубу с надписью «C(ai) Cæsaris Aug(usti) Germanici», что указало на владельца сада в лице Калигулы.

Помимо трубы ученые нашли керамические плиты римской эпохи и терракотовые фигурки с изображением мифологических сцен, которые, вероятно, украшали крыши домов.

Современники описывали императора Калигулу как жестокого тирана, чьи поступки временами граничили с безумием. Например, в исторические летописи вошло решение императора посадить в римский сенат своего коня по кличке Инцитат.

Калигула правил Римом лишь четыре года — с 37 по 41 год нашей эры. Император стал жертвой своих ближайших сподвижников и лишился жизни в результате дворцового переворота.

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