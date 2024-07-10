Магнитные бури могут повредить трубопроводы, предупредили ученые

Группа американских ученых из университетов штатов Колорадо и Мэриленда совместно со специалистами NASA пришла к выводу, что солнечные бури могут угрожать не только орбитальным спутникам и системам связи Земли, но и нарушать работу другой критически важной инфраструктуры, включая трубопроводы. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences (FASS).

«Полярные сияния и геомагнитно-индуцированные токи вызываются схожими факторами космической погоды. Полярное сияние — это визуальное предупреждение, указывающее на то, что электрические токи в космосе могут генерировать эти геомагнитно-индуцированные токи на земле», — пояснил ведущий автор статьи, доктор Денни Оливейра из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Полярные сияния вызываются двумя процессами: либо частицы, выбрасываемые Солнцем, достигают магнитного поля Земли и устраивают геомагнитную бурю, либо космическое излучение сжимает магнитное поле Земли.

Эти толчки также генерируют геомагнитно-индуцированные токи, которые могут повредить инфраструктуру, проводящую электричество. Более мощные межпланетные толчки означают более мощные токи и полярные сияния, но частые, менее мощные толчки также могут нанести ущерб.

Считается, что удары космических, которые попадают в Землю прямо, а не под углом, вызывают более мощные геомагнитно-индуцированные токи, поскольку они сильнее сжимают магнитное поле. Ученые исследовали, как геомагнитно-индуцированные токи подвергаются влиянию ударов под разными углами и в разное время суток.

Команда выяснила, что большинство фронтальных толчков вызывают более высокие пики в геомагнитно-индуцированных токах как сразу после воздействия, так и во время последующей мини-бури.

Поскольку углы этих толчков можно предсказать за два часа до удара, такая информация может позволить включить защиту для электросетей и другой уязвимой инфраструктуры до того, как космический шторм достигнет пика, отметили исследователи.

Ранее ученые назвали опасные для людей последствия магнитных бурь.