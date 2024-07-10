Ученые научились выявлять рак легких на ранней стадии по анализу крови

Ученые из Австралийского института биоинженерии и нанотехнологий и Калифорнийского университета в США создали диагностическое устройство, которое может обнаруживать биомаркеры рака легких в крови. Результаты исследования опубликованы в Advanced Science (AdvSci).

По словам ученых, наноустройство анализирует образцы крови пациентов на предмет определенного биомаркера — сахаров, которые покрывают крошечные выделяемые органами и тканями пузырьки, известные как внеклеточные везикулы. Везикулы могут доставлять информацию от одной клетки к другой и участвовать в механизмах «взаимопомощи» — транспортировать готовые белки, необходимые какому-либо «адресату» (органу и ткани).

С помощью анализа гликанов или молекул сахара, переносимых этими пузырьками, можно выявлять рак легких на ранней стадии задолго до появления первых симптомов. Исследователи объяснили, что «сахарный код» раковых клеток отличается от такового у обычных, что делает первые уязвимыми для обнаружения с помощью нового устройства.

Разработку уже протестировали на 40 добровольцах. Наноустройство оказалось способно четко разделить пациентов со злокачественными образованиями в легких на ранней стадии и лиц с доброкачественными опухолями на две группы. При этом для проведения такой индивидуальной диагностики было достаточно одной капли крови.

Ученые надеются, что созданный ими диагностический прибор в будущем станет частью клинической практики. По мнению исследователей, его будет разумно использовать в рамках предварительного скрининга на рак легких перед проведением более серьезных лабораторных обследований.

Ранее ученые научились «перепрограммировать» раковые опухоли на саморазрушение.