Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли тайну передвижения доисторических гигантских кенгуру

JME: предки кенгуру из плейстоцена плохо прыгали и ходили на четырех конечностях

close
100%
Springer Nature Limited

Британские ученые из Бристольского университета изучили останки гигантских кенгуру, которые обитали в Австралии и ближайших к ней островах в эпоху плейстоцена примерно от 2,5 млн до 10 тыс. лет назад. Они пришли к выводу, что предки современных кенгуру и валлаби, по всей видимости, не умели прыгать. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Mammalian Evolution (JME).

Рост гигантских кенгуру, или протемнодонов доходил до двух метров, а масса — до 170 килограммов, что вдвое больше, чем у их ныне живущих родственников.

Предыдущие исследования показали, что кости лодыжки протемнодона были неспособны выдерживать нагрузки, возникающие при прыжках.

Команда доказала, что пропорции конечностей протемнодона совершенно не похожи на пропорции конечностей любого современного кенгуру.

Особенно явно на это указывают короткие ступни гигантского кенгуру, что подтверждает предположение о том, что он был в основном четвероногим, а не прыгающим, как современные крупные кенгуру.

Исследователи также выяснили, что другое подсемейство вымерших кенгуру — стенурины — стояли на двух ногах, но передвигались шагом, а не скачками.

По словам специалистов, такое разнообразие указывает на то, что доисторическая Австралия имела разнообразные ландшафты, для перемещения по которым подходили разные виды движения.

Ранее палеонтологи открыли новый вид подземных динозавров, копавших норы и тоннели.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами