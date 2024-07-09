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Ученые развеяли мифы об опасности интервального голодания

Nature: интервальное голодание не приводит к потере мышечной массы

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Ученые из Университета Иллинойса в США установили, что похудение по методу интервального голодания не приводит к потере мышечной массы, повышенному потреблению сахара и кофеина, расстройствам пищевого поведения и нежелательным изменениям гормонального фона. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Reviews Endocrinology.

Интервальное голодание – относительно новый, но уже популярный тип питания. В соответствии с ним нужно придерживаться любого из различных графиков приема пищи, в рамках которого периоды голодания чередуются с употреблением завтрака, обеда, ужина и перекусов в определенное время.

В рамках нового исследования ученые решили проверить, безопасно ли следовать такой системе похудения. Для этого они провели мета-анализ более ранних научных работ на эту же тему. В рассматриваемых работах ученые из разных стран оценивали эффективность снижения веса и изменения состояния здоровья у добровольцев, соблюдающих интервальное голодание.

Результаты показали, что уровни потребления сахара, насыщенных жиров, холестерина, клетчатки, натрия и кофеина не меняются на интервальном голодании по сравнению с обычной схемой питаниея. Процентное соотношение потребляемой энергии в виде углеводов, белков и жиров также остается сходным. Это значит, что интервальное голодание не способствует ухудшению качества рациона и появлению тяги к сладким и жирным продуктам.

Также выяснилось, что интервальное голодание не может спровоцировать развитие анорексии, булимии и других расстройств пищевого поведения у здоровых людей. Однако людям, которые ранее сталкивались с такими патологиями, а также подросткам, лучше подобрать другую диету из-за повышенной психической уязвимости.

Ученые также обнаружили, что интервальное голодание само по себе не способствует потере мышечной массы. Они объяснили, что определенное ее количество будет разрушаться из-за дефицита калорий, а не типа диеты. Кроме того, периодическое голодание не может оказывать влияние на гормональный фон. Это значит, что оно безопасно для фертильности и либидо.

Ранее ученые назвали диету, защищающую от тревоги и депрессии.

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