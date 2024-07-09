Ученые нашли неожиданный фактор, мешающий развитию речи у младенца

Норвежские ученые из Университета Осло обнаружили связь между длительным использованием сосок-пустышек и сокращением словарного запаса у младенцев в возрасте от 12 до 24 месяцев. Исследование опубликовано в научном издании Developmental Science (DevSci).

Предыдущие изыскания были сосредоточены на физических последствиях использования сосок, включая смещение зубов и повышенный риск инфекций.

Для своего исследования ученые набрали 1187 младенцев. Родителей малышей попросили заполнить анкету для оценки коммуникативного развития их детей. Она включала в себя понимание слов и способность их произносить.

Родители также предоставили подробные отчеты об использовании соски-пустышки днем ​​их ребенком.

Ученые обнаружили значительную отрицательную связь между постоянным использованием пустышки и размером словарного запаса как у 12-, так и у 24-месячных младенцев.

В частности, для 12-месячных детей увеличение использования пустышки на одно стандартное отклонение (около 1,8 часа в день) было связано с уменьшением процентилей понимания и воспроизводства словарного запаса на 2,9 и 2,6 процентиля соответственно.

Для 24-месячных детей аналогичное увеличение использования пустышки соответствовало уменьшению воспроизводства словарного запаса на 2,4 процентиля. Другими словами, чем больше времени малыши проводили с соской во рту, тем хуже они воспринимали и произносили слова.

Влияние использования пустышки было сильнее, когда это происходило в более позднем младенчестве. Например, двухгодовалые дети с более высоким использованием пустышки в возрасте от 18 до 24 месяцев имели на 3,6 процентиля ниже словарный запас по сравнению со своими сверстниками.

Дальнейший анализ был сосредоточен на самом последнем периоде использования пустышки до второго дня рождения младенца. Результаты показали, что более частое использование пустышки в возрасте от 22 до 24 месяцев увеличивало вероятность того, что младенцы наберут минимальный показатель по размеру словарного запаса в возрасте 24 месяцев. В частности, увеличение одного стандартного отклонения в использовании пустышки в течение этого периода увеличивало вероятность попадания в нижний предел в 1,4 раза.

Чтобы лучше понять потенциал причинно-следственной связи, исследователи надеются провести длительный эксперимент, отслеживающие одну и ту же группу детей в течение нескольких лет.

Ранее ученые объяснили, почему маленьким детям необходимо разрешать брать еду руками.