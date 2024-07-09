Ученые научились печатать на 3D-принтере индивидуальные роговицы глаз

Ученые из Технологического института Карлсруэ (Германия) в составе научного коллектива разработали метод лазерной 3D-печати для создания персонализированных роговиц, пригодных для трансплантации с меньшим риском отторжения. Об этом сообщается на сайте NEULAND 2024.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), почти два миллиона человек в мире страдают слепотой из-за потери прозрачности роговицы. Состояния, которые могут привести к роговичной слепоте, включают вирусные или бактериальные инфекции, травмы в результате использования контактных линз и другие проблемы, такие как сухость глаз.

Хотя врачи могут выполнить пересадку роговицы для восстановления зрения, нехватка доноров делает этот вариант недоступным для некоторых людей. Более того, донорская ткань роговицы может привести к реакции отторжения, аналогичной трансплантации других органов.

Чтобы повысить эффективность проведения таких операций, ученые разработали метод 3D-печати на лазерной основе для создания персонализированных роговиц, пригодных для трансплантации с меньшим риском отторжения. В процессе их создания используется персонализированный биоинъектор, изготовленный из стволовых клеток ожидающего пересадки человека и прозрачного, химически модифицированного коллагена.

Ученые отметили, что в будущем врачи смогут печатать на 3D-принтере новую роговицу во время хирургического удаления поврежденных тканей пациента, что поможет многократно ускорить процесс создания трансплантата.

По словам исследователей, их разработка позволит значительно усовершенствовать и упростить процесс возвращения зрения, потерянного из-за повреждений роговицы. Сейчас ученые проводят дополнительные испытания перед внедрением нового метода 3D-печати глазной ткани в клиническую практику.

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