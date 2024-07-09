Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые научились печатать на 3D-принтере индивидуальные роговицы глаз

NEULAND2024: индивидуальная 3D-печать повышает эффективности пересадки роговиц

close
100%
Depositphotos

Ученые из Технологического института Карлсруэ (Германия) в составе научного коллектива разработали метод лазерной 3D-печати для создания персонализированных роговиц, пригодных для трансплантации с меньшим риском отторжения. Об этом сообщается на сайте NEULAND 2024.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), почти два миллиона человек в мире страдают слепотой из-за потери прозрачности роговицы. Состояния, которые могут привести к роговичной слепоте, включают вирусные или бактериальные инфекции, травмы в результате использования контактных линз и другие проблемы, такие как сухость глаз.

Хотя врачи могут выполнить пересадку роговицы для восстановления зрения, нехватка доноров делает этот вариант недоступным для некоторых людей. Более того, донорская ткань роговицы может привести к реакции отторжения, аналогичной трансплантации других органов.

Чтобы повысить эффективность проведения таких операций, ученые разработали метод 3D-печати на лазерной основе для создания персонализированных роговиц, пригодных для трансплантации с меньшим риском отторжения. В процессе их создания используется персонализированный биоинъектор, изготовленный из стволовых клеток ожидающего пересадки человека и прозрачного, химически модифицированного коллагена.

Ученые отметили, что в будущем врачи смогут печатать на 3D-принтере новую роговицу во время хирургического удаления поврежденных тканей пациента, что поможет многократно ускорить процесс создания трансплантата.

По словам исследователей, их разработка позволит значительно усовершенствовать и упростить процесс возвращения зрения, потерянного из-за повреждений роговицы. Сейчас ученые проводят дополнительные испытания перед внедрением нового метода 3D-печати глазной ткани в клиническую практику.

Ранее россиянам назвали признаки заболевания, грозящего слепотой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами