Ученые выявили у беременности и рака общий механизм развития

Ученые из онкологического центра Рогеля Мичиганского университета в составе научного коллектива обнаружили, что существует молекулярный механизм, общий для рака и беременности, который подавляет иммунную систему. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Чтобы понять, почему некоторые виды рака успешно обходят иммунную систему и беспрепятственно растут, исследователи обратились к изучению беременности. Исследователи объяснили, что при беременности иммунные клетки не атакуют растущий плод. В основе этого должны лежать специфические механизмы. При раке происходит то же самое — растущая опухоль не поражается иммунной системой.

Оказалось, что общий для двух этих состояний фактор блокировки иммунной системы носит название B7-H4. Было установлено, что B7-H4 играет активную роль в регулировании иммунной системы как в плаценте, так и в микроокружении опухоли. Дополнительные исследования на мышах с гинекологическим раком и раком молочной железы показали, что женский половой гормон прогестерон как ключевой регулятор иммунного контрольного пункта B7-H4.

Исследователи использовали ингибитор (вещество, тормозящее особые химические реакции) для блокирования передачи сигналов прогестерона у мышей с раком молочной железы и в образцах тканей рака молочной железы человека. Это замедлило рост опухолей и активировало иммунный ответ.

Ученые добавили, что B7-H4 по результатам предыдущих исследований был связан с худшей выживаемостью у онкологических больных. Они заявили о намерении продолжить изучение B7-H4 и ролей, которые другие факторы играют в иммунологии рака.

Ранее выяснилось, что токсикоз при беременности похож на один из видов рака.