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Ученые выяснили, что замедление циркуляции океанов усиливает парниковый эффект

NatComms: ослабление океанических течений извлекает из воздуха меньше углерода

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Public domain/Astronaut photograph ISS042-E-178671 by unspecified member of the Expedition 42 crew. Caption by M. Justin Wilkinson, Texas State University, Jacobs Contract, at NASA-JSC.' class="item-image" >
Public domain/Astronaut photograph ISS042-E-178671 by unspecified member of the Expedition 42 crew. Caption by M. Justin Wilkinson, Texas State University, Jacobs Contract, at NASA-JSC.

Американские ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что замедление циркуляции в мировом океане усиливает парниковый эффект, снижая поглощение углекислого газа. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Как выяснили специалисты, эффект связан с ранее не описанной обратной связью между имеющимся в морской воде железом, поднимающимся углеродом и питательными веществами, поверхностными микроорганизмами и малоизвестным классом молекул, известных как «лиганды».

Когда циркуляция океана замедляется, все эти факторы взаимодействуют в самовоспроизводящемся цикле, который увеличивает количество углерода, которое океан выбрасывает обратно в атмосферу.

Процесс действует следующим образом: чем слабее циркуляция, тем меньше углерода и питательных веществ океан вытягивает из глубины.

Фитопланктон на поверхности получает меньше ресурсов для роста и в результате производит меньше побочных продуктов, включая лиганды, с помощью которых микроорганизмы перерабатывают железо.

При меньшем количестве доступных лигандов меньше железа на поверхности становится пригодным для использования, что еще больше сокращает популяцию фитопланктона, который поглощает углекислый газ из атмосферы и углерод из глубин океана.

«Выделив влияние этой обратной связи, мы видим принципиально иное взаимодействие между циркуляцией океана и уровнем углерода в атмосфере, имеющее последствия для климата», — отметил автор исследования Джонатан Лодердейл.

Ранее ученые предупредили о риске голода в биосфере Атлантического океана из-за ослабления Гольфстрима.

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