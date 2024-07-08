В Китае построят самую мощную в мире солнечную электростанцию

Китай намерен построить гигантскую солнечную электростанцию общей мощностью 8 гигаватт. Об этом сообщает портал Electrek.

Помимо этого, комбинированный проект будет включать в себя ветряную электростанцию на 4 гигаватт и угольную также на 4 гигаватт. Они будут располагаться в округе Ордос китайского региона Внутренняя Монголия. Стоимость реализации оценивается в $11 млрд.

Полученная электроэнергия будет направляться в кластер Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй на севере Китая по линии электропередачи сверхвысокого напряжения.

Стройка начнется в сентябре 2024 года, по плану электростанция будет запущена в эксплуатацию в июне 2027 года. Проект реализуется государственной энергетической компанией China Three Gorges Renewables Group и Inner Mongolia Energy Group.

Для сравнения, проектная мощность строящейся в Турции атомной электростанции «Аккую» составляет 4,8 гигаватт. 7 июля сообщалось, что Россия продолжает строить ее, несмотря на санкции США.

Ранее глава «Роснефти» усомнился в возможностях «зеленой» энергетики.