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Врачи рассказали, как людям со слабым сердцем обезопасить себя в жару

MedicalXpress: в жару людям со слабым сердцем нужно соблюдать четыре правила

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CGN089/Shutterstock/FOTODOM

По словам врачей из Американской кардиологической ассоциации (AHA), людям с заболеваниями сердца в жару необходимо соблюдать питьевой режим, по возможности не выходить на улицу в дневное время, носить одежду из «дышащих» тканей и регулярно отдыхать в тени во время пребывания вне дома. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

Эксперты объяснили, что обострения сердечных заболеваний и летальные исходы, связанные с высокой температурой воздуха, можно предотвратить, если соблюдать надлежащие правила безопасности. Врачи Американской кардиологической ассоциации уточнили, что жара опасна не только для лиц со слабым сердцем, но и для детей, пожилых людей, а также страдающих гипертонией и ожирением.

Чтобы сохранить здоровье, врачи порекомендовали «уязвимым» группам населения оставаться дома в дневное время суток, на которое приходится пик солнечной активности. Перед выходом на улицу рекомендуется надевать одежду светлых тонов из дышащих тканей, таких как хлопок, лен или полиэстер с улучшенными влагоотводящими свойствами. Не стоит забывать о головном уборе, солнцезащитных очках и креме.

Американская кардиологическая ассоциация также призвала людей соблюдать питьевой режим и отказаться от вызывающих обезвоживание напитков с содержанием кофеина или алкоголя. В случае необходимости выхода на улицу врачи порекомендовали строить маршрут так, чтобы дольше оставаться в тени. Они также посоветовали передвигаться по улице с перерывами на отдых в прохладных местах.

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