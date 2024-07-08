Стало известно, в каком случае прием витамина D снижает риск депрессии

Ученые Кембриджского университета установили, что целенаправленный прием витамина D в виде добавок лицами с дефицитом этого вещества может снизить риск развития у них тяжелой депрессии в течение всей жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Translational Psychiatry (Trans Psy).

В исследовании приняли участие 333 025 человек европейского происхождения в возрасте 40-69 лет. Ученые собрали информацию о здоровье участников и измерили уровень витамина D в организме каждого из них. Также исследователи попросили испытуемых сообщить, испытывают ли они симптомы фибромиалгии. Это сложное, длительно существующее расстройство, которое сопровождается распространенным болевым синдромом, выраженной усталостью и проблемами со сном. Дополнительно участников попросили пройти серию тестов для диагностики депрессии.

В ходе менделевского рандомизационного анализа ученые выявили генетические варианты, которые были специфически связаны с различными уровнями циркулирующего витамина D (5-гидроксивитамина D) в крови. Результаты показали, что генетически прогнозируемые уровни витамина D в целом не были связаны с риском фибромиалгии и тяжелой депрессии. Однако, у участников с самой низкой генетически обусловленной концентрацией циркулирующего витамина D в организме вероятность развития депрессии была повышена.

Ученые объяснили, что витамин D в виде добавок может предотвратить депрессию у лиц с его выраженным дефицитом. Однако дополнительный прием этого вещества в различных формах сверх порогового низкого уровня вряд ли принесет пользу.

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