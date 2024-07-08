Стало известно, о каком синдроме говорит мечтательность и дефицит внимания

Мечтательность, склонность «видеть сны наяву», неспособность сосредоточиться и общая «вялость» могут сигнализировать о синдроме когнитивного разобщения, который отличается от СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности). Об этом изданию The Conversation рассказала психолог София Барбоза Букас, преподаватель из Университета Брунеля (Лондон).

Специалист объяснила, что синдром когнитивного разобщения (CDS) был впервые описан психологами в 1960-х и 1970-х годах, когда они заметили, что некоторым людям трудно оставаться сосредоточенными, сохранять быструю скорость реакции и мыслить реальными категориями. В отличие от людей с СДВГ, которые склонны к частому переключению внимания на разные объекты, у лиц с CDS способность сосредотачиваться снижена в целом.

Также для CDS характерна низкая скорость обработки данных. Это значит, что человеку требуется больше времени, чтобы воспринять информацию, осмыслить ее и корректно отреагировать. Например, в школе ученик с такой особенностью мышления может дольше отвечать на вопросы или выполнять задания. Так происходит не из-за сниженного интеллекта или нежелания прикладывать усилия, а потому, что мозг человека с CDS воспринимает все в более медленном темпе.

Психолог отметила, что причины синдрома могут быть связаны с генетикой и факторами окружающей среды. Для коррекции поведения пациентам обычно назначают когнитивно-поведенческую психотерапию и инструктируют обеспечить себе стабильный режим дня (качественный сон, регулярные тренировки).

Некоторые исследователи тестируют эффективность стимулирующих препаратов, аналогичных тем, которые используются при СДВГ, но доказательства их результативности при терапии CDS пока неубедительны.

Ранее ученые нашли связь между СДВГ и зависимостью от видеоигр.