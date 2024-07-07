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Найден способ выявить болезнь мозга со 100%-й летальностью

Neurology: найдены белки, которые помогут выявить супрануклеарный паралич взора

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Depositphotos

Прогрессирующий супрануклеарный паралич взора — малоизученное неврологическое заболевание со 100%-й летальностью. Обычно его обнаруживают уже после летального исхода. Исследование, опубликованное в журнале Neurology, может исправить это. 

Ученые нашли белки в спинномозговой жидкости, которые встречаются только у больных супрануклеарным параличом взора. Это открытие может лечь в основу первого метода диагностики паралича. Кроме того, нацеленные на эти белки лекарства в будущем помогут спасать пациентов.

Прогрессирующий супрануклеарный паралич взора часто путают с болезнью Паркинсона. Но паралич развивается быстрее, и пациенты не реагируют на препараты против болезни Паркинсона. Большинство пациентов с этим заболеванием живут не более семи лет после появления симптомов.

Считается, что прогрессирующий супрануклеарный паралич вызывается накоплением тау-белков в мозге. Они приводят к потере нервных клеток. В итоге развиваются нарушение равновесия с частыми падениями назад и трудности с перемещением глаз вверх и вниз.

Ранее ученые выяснили, какой фактор может на 85% ускорить возрастное ухудшение памяти и мышления.

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