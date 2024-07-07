Названы препараты, которые могут уменьшить мозг

Ксанакс и другие бензодиазепины в долгосрочной перспективе могут вызывать уменьшение мозга. Эти вещества используют для лечения тревожных расстройств, сообщает Live Science.

Бензодиазепины — седативные препараты, обычно назначаемые для лечения бессонницы, тревоги и судорожных расстройств. Они подавляют активность центральной нервной системы, то есть головного и спинного мозга. Это может улучшить настроение человека, снять мышечные спазмы, а также вызвать сонливость. Эти препараты, в том числе Ксанакс, вызывают сильное привыкание, и предыдущие исследования показали, что длительное применение сопряжено с риском проблем с памятью и движением. Поэтому их рекомендуют применять в минимально возможной дозе и минимальное время, обычно две-четыре недели. От 6% до 15% пациентов, которым назначены бензодиазепины, принимают эти препараты более шести месяцев.

В новом исследовании пяти тысяч людей из Нидерландов ученые выявили еще одну причину проявлять осторожность при длительном употреблении бензодиазепинов. Они выяснили, что эти препараты могут ускорить естественное возрастное уменьшение объема двух областей мозга — гиппокампа и миндалевидного тела. Первая отвечает за формирование памяти, а вторая — за эмоции. Также у принимавших бензодиазепины чаще развивалась деменция.

Участники, которые принимали бензодиазепины как снотворное, быстрее теряли объем белого вещества, чем те, кто принимал их для лечения тревоги.

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