Мазь с ДНК смягчила аллергию у мышей

Мазь с ДНК может помочь в лечении дерматита. Это показало исследование ученых из Боннского университета, опубликованное в журнале Molecular Therapy - Nucleic Acids.

ДНК — длинная молекула, в которой четыре разные молекулы соединены в ряд, подобно буквам в предложении. При этом буква «А» может соединиться только с буквой «Т», а «Г» — с «Ц». Это свойство использовали авторы новой работы. Они получили небольшие молекулы-аптамеры, способные связываться с веществом CCL22.

CCL22 провоцирует аллергическую реакцию в коже, привлекая в нее иммунные клетки. Полученные учеными аптамеры остановили этот процесс у мышей. Их использовали в составе мази. Аллергическая кожная реакция у животных уменьшилась.

Исследование впервые показало эффективность наружного применения аптамеров. Ученые планируют проверить, может ли их подход быть эффективен при лечении меланомы. Также нужно подтвердить их результаты в клинических испытаниях с участием людей.

Ранее ученые нашли новый тип иммунных клеток, связанный с ревматоидным артритом и астмой.