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Ученые нашли новый тип иммунных клеток

Science: новый тип редких иммунных клеток связан с ревматоидным артритом

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Depositphotos

Ученые нашли новый тип иммунных клеток, связанный с ревматоидным артритом и астмой. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Т-хелперы — это разновидность лейкоцитов, которые составляют большую часть иммунной системы. Они распознают патогены и регулируют иммунный ответ. При аутоиммунных заболеваниях они ошибочно поражают части тела, как если бы они были патогенами. Новая технология ReapTEC помогла биологам изучить Т-хелперы. Они изучили их энхансеры — участки ДНК, которые усиливают активность тех или иных генов.

Анализ выявил редкие типы Т-клеток, которые составляют менее 5% от общего числа. Определенные энхансеры чаще встречались у людей с аутоиммунными болезнями: астмой, ревматоидным артритом, рассеянным склерозом.

Препараты, нацеленные на выявленные учеными гены, могут улучшить лечение аутоиммунных заболеваний.

До этого ученые выяснили, что 30 минут физической активности могут повысить уровень клеток-борцов с раком.

Ранее ученые создали мышь с человеческим иммунитетом для опытов.

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