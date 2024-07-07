Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо мужское заболевание, которое нужно устранить за шесть часов, чтобы не потерять яичко

Daily Mail: перекрут яичка нужно устранить за шесть часов, чтобы сохранить орган

close
100%
Shutterstock

Резкая боль в мошонке требует обращения к врачу. Если она вызвана перекрутом яичка, требуется экстренная операция. Иначе пациент может лишиться яичка. Об этом сообщает Daily Mail.

Внезапная сильная боль с одной стороны мошонки может быть вызвана перекрутом яичка. Он возникает, когда перекручивается семенной канатик, по которому кровь поступает к яичку. В результате кровоток снижается или полностью прекращается. Другие симптомы перекрута включают отек и покраснение на пораженной стороне.

Это состояние поражает одного из 4000 мужчин в возрасте до 25 лет и требует экстренной операции. Если не провести ее в течение шести часов, мужчина может потерять яичко. Поэтому любая резкая боль в яичке требует срочного обращения к врачу.

Риск развития перекрута яичка зависит от анатомических особенностей. Не существует способа заранее узнать о них и предотвратить. Также не всегда удается вовремя обнаружить перекрут. Из-за того, что боль может отдавать в живот, врачи и пациенты не обращают внимания на яички.

Ранее ученые выяснили, что Оземпик может снижать риск развития десяти видов рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами