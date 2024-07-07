Врачи развеяли миф об установке внутриматочной спирали

Пациентки в Массачусетсе получат право на наркоз при установке внутриматочной спирали. Об этом сообщает MedicalXpress.

Внутриматочные спирали защищают от нежелательной беременности в течение 8–12 лет после установки. В американском штате Массачусетс теперь все пациентки смогут получить седацию (неглубокий наркоз) во время установки спирали.

Внутриматочные спирали устанавливают без наркоза, но исследования показывают, что многие люди чувствуют умеренную или сильную боль во время введения. Она связана с тем, что спираль вводится через заполненный нервами канал шейки матки. Эта же область расширяется во время родов. Процесс введения спирали особенно неприятен для женщин, которые не рожали естественным путем.

Единственной формой обезболивания долгое время была цервикальная блокада, при которой анестетик вводится в шейку матки. Однако это обезболивание дискомфортно само по себе и не всегда эффективно. Появляется все больше исследований, показывающих, что седация эффективна и безопасна. Однако ее внедрение повысит нагрузку на анестезиологов и увеличит время восстановления пациентки после процедуры. Поэтому решение о необходимости седации останется за женщинами.

Ранее ученые создали внутриматочные спирали нового поколения.