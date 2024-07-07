Врач рассказал, какие симптомы требуют скорой помощи

Любая потеря сознания требует врачебной помощи. Об этом «Тюменской области сегодня» рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Боли вместе с одышкой, потоотделением или тошнотой могут указывать на инфаркт миокарда. Тошнота, лихорадка или кровь в стуле — симптомы аппендицита, а любая потеря сознания, даже минутная – причина обратиться к врачу.

«Если вы чувствуете в теле судороги, то в таком случае также требуется немедленный осмотр специалиста, так как они могут указывать на признаки эпилепсии, инсульта, отравления или других серьезных состояний», — рассказал врач.

Также нужно позвонить в скорую при резком снижении или подъеме уровня давления. Кашель с кровью, потеря чувствительности в конечностях, онемение или покалывание в теле, тошнота вместе с сильнейшей болью в животе, отек лица вместе, потеря зрения или боль в шее могут указывать на инсульт, отслоение сетчатки, сильную аллергию, менингит или астму.

До этого врач рассказал, что постоянный голод может быть признаком перенесенного инсульта или опухоли мозга.

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