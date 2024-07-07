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Врач рассказала, какой продукт наносит двойной удар по печени

Гепатолог Васильева: сладкий алкоголь наносит двойной удар по печени

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Жирная или сладкая пища и алкоголь — самые вредные для печени продукты. Спиртные напитки с сахаром наносят двойной удар по органу. Об этом РИАМО рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Васильева.

При длительном употреблении алкоголя в органе может развиться воспаление, а здоровая ткань печени будет заменяться соединительной. В итоге может возникнуть цирроз. Двойной удар по печени наносят сладкие алкогольные напитки. Дело в том, что избыток сахара резервируется в виде жира в клетках печени. Из-за этого может развиться жировая болезнь печени. Также ее риск повышают сало, жирная свинина, утка, копчености и другие жирные продукты.

Врач рекомендовала следить за балансом углеводов, белков, жиров и клетчатки.

«Желательно употребление свежих овощей, фруктов, зелени, рыбы и нежирного мяса круглый год», — заключила Васильева.

До этого ученые выяснили, что длительное соблюдение здорового питания повышает шансы на здоровое старение. Исследование показало, что здоровая диета должна содержать фрукты, овощи, цельнозерновые, ненасыщенные жиры, орехи, бобы и нежирные молочные продукты.

Ранее врач объяснила, как избежать обострения гастрита.

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