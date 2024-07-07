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Музаев заявил, что в России не нужно ориентироваться на ЕГЭ

Рособрнадзор: система школьного образования не ориентирована только на ЕГЭ

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Shutterstock

Благодаря введению единых федеральных основных образовательных программ (ФООП) преподавателям в ходе обучения детей теперь не нужно ориентироваться только на ЕГЭ. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Формируется единая понятная система. При старых стандартах ЕГЭ являлся единственным ориентиром для школьных учителей в этом хаосе, в куче учебников, непонятных программ», — заявил собеседник агентства.

Музаев добавил, что в настоящее время ситуация изменилась, поскольку теперь стандартами образования являются учебная программа и сами учебники. Глава Рособрнадзора пояснил, что теперь для полноценного образования есть «два-три учебника на ту или иную линейку» взамен сотни книг. Кроме того, отметил Музаев, появилось единое образовательное пространство, которое снимает нагрузку с экзамена.

Напомним, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что единые государственные учебники по всем предметам для российских общеобразовательных учреждений планируют разработать в течение двух-трех лет.

Накануне Музаев рассказал, что Рособрнадзор совместно с Минпросвещения РФ проведет оценку качества образования. Мероприятие впервые включит в себя анализ не только качества подготовки детей, но и компетенций школьных учителей.

Ранее в Госдуме решили рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ.

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