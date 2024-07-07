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Ученые раскрыли тайну «полета» бегущих бегемотов

PeerJ: во время бега бегемот проводит 15% времени не касаясь земли

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Depositphotos

Британские ученые из Королевского ветеринарного колледжа Лондонского университета раскрыли секрет необычайно высокой скорости бега бегемотов. Исследование опубликовано в научном журнале PeerJ.

Гиппопотамы заслужили репутацию одного из самых опасных животных в мире. Они довольно агрессивны и склонны преследовать своих врагов. При этом бегемоты весят около 1,5 тонны и способны разгоняться до 30 километров в час.

Команда изучила походку бегемотов на расстоянии с помощью высокоскростных камер. Специалистам удалось заснять 169 пробежек 32 отдельных особей.

Как показал анализ видео, на максимальной скорости гиппопотамы способны отрывать все четыре ноги от земли в определенных фазах шага. Таким образом мчащийся во весь опор бегемот проводит около 15% времени в полете над землей.

Ученые также обнаружили, что звери используют походку типа рыси, а не галопа, как это делают носороги.

Исследователи установили, что в воде бегемоты передвигаются схожим образом, быстро бегая по дну вместо плавания.

Ранее ученые защитили носорогов от браконьеров с помощью радионуклидных меток.

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