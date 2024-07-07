Ученые предупредили о риске необратимой потери огромного ледника на Аляске

Международная группа ученых из США, Великобритании, Норвегии и других стран предупредили о приближении к точке невозврата для ледяного поля Джуно на Аляске — одного из крупнейших ледников Северной Америки. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Ледяное поле Джуно занимает площадь около 3,9 тыс. квадратных километров и включает в себя более 1 тыс. меньших ледников.

В новом исследовании команда выяснила, что сегодня заснеженная территория сокращается в 4,6 раза быстрее, чем до начала 1980-х годов. В период с 2010 по 2020 год Джуно теряло около шести кубических километров льда в год.

Скорость превращения ледяного покрова в талую воду в настоящее время составляет около 189,2 тыс. литров в секунду — быстрее, чем когда-либо прежде.

Ученые отметили, что поле Джуно стало примером климатической петли обратной связи.

Данные показывают, что по мере уменьшения количества снега и удлинения летнего сезона таяния ледяное поле темнеет. Свежий белый снег обладает высокой отражательной способностью, возвращая большую часть солнечной энергии обратно в космос.

Но снеговая линия продолжает отступать, обнажая старые и более темные льды. Эти поверхности поглощают больше энергии, увеличивая таяние снега и льда. В результате на ледяном поле выпадает еще меньше снега, происходит больше таяния и так далее.

Ранее ученые выяснили, что объем талой воды в ледниках Антарктиды оказался почти втрое больше ожидаемого.