Врач назвала опасную для здоровья ошибку при плавании

При плавании нужно держать лицо в воде, чтобы тело было в горизонтальном положении. Иначе возможны серьезные проблемы с шеей. Об этом «Известиям» рассказала старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Елена Антипова.

«Когда вы запрокидываете голову вверх, у вас зажимаются шейные позвонки. Соответственно, идет неравномерная нагрузка на тело, которая приводит к мышечным зажимам — прежде всего в области шеи и плечевого пояса», — объяснила Антипова.

Эта ошибка может привести к болям в голове, мышцах и суставах. Лучше всего построить правильную технику плавания вместе с профессиональным тренером, иначе бассейн или летнее купание не принесут пользы.

Во время плавания лицо должно находиться в воде, чтобы тело было в горизонтальном положении, рассказала врач. Вдохи и выдохи нужно делать в сторону.

До этого врач рассказала, что тошнота и рвота после плавания в водоеме со стоячей водой могут быть признаками инфекции. Нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы избежать тяжелых осложнений обезвоживания.

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