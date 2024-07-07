проект

>

Врач назвала опасную для здоровья ошибку при плавании

Врач Антипова: запрокинутая голова при плавании опасна для позвоночника

close
100%
Unsplash

При плавании нужно держать лицо в воде, чтобы тело было в горизонтальном положении. Иначе возможны серьезные проблемы с шеей. Об этом «Известиям» рассказала старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Елена Антипова.

«Когда вы запрокидываете голову вверх, у вас зажимаются шейные позвонки. Соответственно, идет неравномерная нагрузка на тело, которая приводит к мышечным зажимам — прежде всего в области шеи и плечевого пояса», — объяснила Антипова.

Эта ошибка может привести к болям в голове, мышцах и суставах. Лучше всего построить правильную технику плавания вместе с профессиональным тренером, иначе бассейн или летнее купание не принесут пользы.

Во время плавания лицо должно находиться в воде, чтобы тело было в горизонтальном положении, рассказала врач. Вдохи и выдохи нужно делать в сторону.

До этого врач рассказала, что тошнота и рвота после плавания в водоеме со стоячей водой могут быть признаками инфекции. Нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы избежать тяжелых осложнений обезвоживания.

Ранее врачи рассказали, что перекрут яичка нужно устранить за шесть часов, чтобы сохранить орган.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами