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Врач рассказала, кому нужно обратиться к врачу после купания в стоячей воде

Врач Филева: боли в животе и рвота после купания требуют обращения к врачу

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Водоемы со стоячей водой часто содержат опасные бактерии, паразитов и вирусы, поэтому купания в них следует избегать. Об этом порталу «МариМедиа» рассказала врач  Александра Филева.

Чаще всего купание в стоячей воде приводит к болям в  животе, тошноте и  рвоте, слабости и  другим признакам интоксикации организма. При вирусной инфекции также повышена температура тела, могут быть насморк и головная боль. Чтобы избежать тяжелых осложнений из-за обезвоживания, нужно обратиться к врачу. Особенно опасны инфекции для детей.

«В  стоячей воде может находиться вирус гепатита  А (желтуха). Инкубационный период у  неё 14–28  дней. Потом у  человека появляются боли в  животе, тошнота, рвота, поднимается температура 39—39,5°C.  Требуется госпитализация», — рассказала врач.

Также находящиеся в  воде микробы могут вызвать болезни глаз и уха: конъюнктивит и  отит. «Зуд купальщика» развивается при попадании в кожу человека паразитов церкарий. Их личинки переносят водоплавающие птицы.

К середине лета в прудах и озерах накапливаются сине-зеленые водоросли. Они выделяют ядовитые вещества, которые могут вызывать аллергию, отравление при попадании в желудок, а также раздражение слизистых оболочек носоглотки и  глаз.

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