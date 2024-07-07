Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые назвали простой способ снизить усталость в течение рабочей недели

JOB: хороший сон на выходных позволяет меньше уставать в будние дни

close
100%
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Немецкие ученые из Мангеймского университета выяснили, что качественный сон в выходные дни снижает уровень утомления в течение всей последующей рабочей недели. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Organizational Behavior (JOB).

Выводы команды основаны на результатах эксперимента, в котором участвовали 310 работающих жителей Германии.

В течение пяти недель участники исследования отвечали на вопросы анкет по понедельникам и пятницам. По понедельникам они сообщали о своем сне в выходные и ментальном состоянии при возвращении к рабочим обязанностям. По пятницам участники рассказывали об уровне усталости за рабочую неделю и том, как они справлялись с трудовыми задачами.
Результаты показали, что выходные, когда участники спали лучше, действительно сопровождались более легким возвращением к работе в понедельник.

Однако те, кто недосыпал по будням и компенсировал нехватку сна на выходных, как правило, испытывали больше трудностей в начале новой рабочей недели. Они также чувствовали себя более истощенными, но это не сказывалось на производительности таких работников.

«Наши результаты показывают, что качественный сон в выходные может быть полезен, но наверстывание упущенного сна в выходные может быть пагубным для возвращения к работе и, в свою очередь, усиливать истощение в течение рабочей недели», — отметили авторы исследования.

Ранее ученые нашли связь между сном и ожирением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами