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Ученые выяснили, как избежать ожирения при «плохой» генетике

Cell Metabolism: здоровый образ жизни компенсирует генетический риск ожирения

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medicalxpress.com

Ученые из Университета Сонгюнгван в Южной Корее установили, что отказ от сидячего образа жизни снижает риск развития ожирения, несмотря на присутствие генетических рисков. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.

В исследовании приняли участие около 338 тысяч британцев. Ученые собрали информацию о здоровье добровольцев и оценили их приверженность здоровому образу жизни (ЗОЖ) по пяти показателям — уровню потребления алкоголя, продолжительности сна, физической активности, образу жизни, питания и количеству времени, регулярно проводимого в сидячем положении.

Также исследователи спрогнозировали риски развития ожирения у добровольцев при помощи метода Регрессии Кокса (модели пропорциональных рисков). Модель Кокса позволяет оценивать риски наступления определенного события (ожирения) для рассматриваемого объекта (человека) и оценку влияния независимых переменных (генов) на этот риск. В рамках научной работы прогнозировалась вероятность развития ожирения у каждого из испытуемых к 75 годам.

Результаты показали, что риск ожирения у лиц с нездоровым образом жизни и генетической предрасположенностью к заболеванию был в 3,54 раза выше, чем у приверженцев ЗОЖ при отсутствии генетической склонности. Тем не менее, сокращение времени, проводимого сидя, коррелировало со значимым снижением риска развития ожирения независимо от генетического риска.

Ученые отметили, что несбалансированное питание, некачественный сон и отсутствие физической активности могут оказывать на массу тела более выраженное негативное влияние, чем носительство «предрасполагающих» к ожирению генов.

Ранее была найдена связь между сном и ожирением.

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