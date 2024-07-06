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Ученые объявили о прорыве в изучении океана с помощью математики

Biometrika: создан новый метод вычисления спектральной плотности в морской воде

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Depositphotos

Группа ученых из Университета Западной Австралии объявила о значительном математическом прорыве, который поможет преобразить изучение глубин океана. Исследование опубликовано в научном журнале Biometrika.

По словам специалистов, команда разработала новый метод оценки спектральной плотности воды, устраняющий давние противоречия и открывающий путь для более точных океанографических исследований.

Оценка спектральной плотности — математический метод, используемый для измерения энергетического вклада колебательных сигналов, таких как волны и течения, путем определения частот, несущих наибольшую энергию.

«Понимание океана имеет решающее значение для многих областей, включая морскую инженерию, оценку и моделирование климата, возобновляемые технологии, оборону и транспорт», — сказал ведущий автор научной работы, доктор Лаклан Астфальк.

Новый метод был недавно применен в исследовательском проекте Университета Западной Австралии для изучения сложных нелинейных океанических процессов.

Ранее ученые назвали прием, помогающий школьникам легче усваивать математику.

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