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Найден способ повысить шансы на здоровое старение

ASN: стареть без болезней помогает длительное здоровое питание

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Freepik

Долгосрочное правильное питание повышает шансы на здоровое старение. Это показало исследование, представленное на собрании Американского общества питания (ASN).

Каждые четыре года сотни тысяч человек рассказывали о своем питании с помощью специального опросника. За ними наблюдали в среднем 30 лет. 9,2% (девять тысяч) участников соответствовали критериям здорового старения. Шансы на это были примерно в 1,5 раза выше при здоровой диете.

Более высокое потребление фруктов, овощей, цельнозерновых, ненасыщенных жиров, орехов, бобовых и нежирных молочных продуктов было связано с большими шансами на здоровое старение. Трансжиры, натрий (соль), любое мясо, особенно обработанное, снижали вероятность здорового старения.

До этого врач рассказала, что боли в желудке не связаны с обострением гастрита. Часто они являются частью функциональной диспепсии. Это состояние может быть вызвано избыточным образованием соляной кислоты в желудке. У некоторых причина — в чувствительности к растяжению желудка или в ухудшении его способности расслабляться.

Ранее ученые нашли молекулы, отвечающие за регенерацию клеток мозга.

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