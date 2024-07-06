Найден способ повысить шансы на здоровое старение

Долгосрочное правильное питание повышает шансы на здоровое старение. Это показало исследование, представленное на собрании Американского общества питания (ASN).

Каждые четыре года сотни тысяч человек рассказывали о своем питании с помощью специального опросника. За ними наблюдали в среднем 30 лет. 9,2% (девять тысяч) участников соответствовали критериям здорового старения. Шансы на это были примерно в 1,5 раза выше при здоровой диете.

Более высокое потребление фруктов, овощей, цельнозерновых, ненасыщенных жиров, орехов, бобовых и нежирных молочных продуктов было связано с большими шансами на здоровое старение. Трансжиры, натрий (соль), любое мясо, особенно обработанное, снижали вероятность здорового старения.

До этого врач рассказала, что боли в желудке не связаны с обострением гастрита. Часто они являются частью функциональной диспепсии. Это состояние может быть вызвано избыточным образованием соляной кислоты в желудке. У некоторых причина — в чувствительности к растяжению желудка или в ухудшении его способности расслабляться.

Ранее ученые нашли молекулы, отвечающие за регенерацию клеток мозга.