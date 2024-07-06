Иглоукалывание улучшило сон людей с болезнью Паркинсона

Иглоукалывание может улучшить сон людей с болезнью Паркинсона. Это показало исследование, опубликованное в JAMA Network Open.

Ученые из Китая случайным образом распределили 78 пациентов с болезнью Паркинсона и плохим качеством сна на две группы. Одни получали настоящую акупунктуру, а другие — имитацию иглоукалывания.

Спустя месяц в обеих группах улучшилось качество сна и жизни. Но в группе реального иглоукалывания эффект был гораздо выраженнее. Ни у кого из пациентов не было серьезных побочных эффектов. Умеренные побочные эффекты легко устранялись.

Результаты должны быть подтверждены в исследованиях с большим числом участников.

До этого ученые выяснили, что массаж и иглоукалывание могут облегчить боль в мышцах. Однако результаты могут быть связаны с эффектом плацебо (самовнушения).

Также сообщалось о том, что мужчина из Китая 20 лет прожил с иглой в черепе, оставленной на сеансе акупунктуры. Она вызвала кровотечение в мозге пациента. Хирурги удалили иглу, но мужчина прожил лишь три недели после госпитализации.

Ранее ученые нашли молекулы, отвечающие за регенерацию клеток мозга.