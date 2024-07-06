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Применяющие инсулин диабетики чаще получают травмы и ожоги, выяснили ученые

DiabetesCare: применяющие инсулинотерапию люди чаще падают и получают травмы

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Freepik.com

Ученые из Института Бейкера (Австралия) установили, что у людей с диабетом, применяющих для лечения инсулин, риск госпитализации в связи с травмами головы и шеи, а также ожогами, повышен на 60% по сравнению с населением в целом. Результаты исследования опубликованы в журнале Diabetes Care.

В исследовании анализировались данные о состоянии здоровья 117 тысяч человек с сахарным диабетом и более 3,4 миллиона лиц без этого заболевания. Ученые выяснили, попадали ли испытуемые когда-либо в больницы из-за различных травм. Также исследователи уточнили, по каким конкретным причинам участников госпитализировали.

Результаты показали, что из общего числа 69% всех травм у людей с сахарным диабетом были связаны с падениями. При этом падения были причиной 80% травм головы и шеи. По сравнению с общим населением у людей с сахарным диабетом первого типа риск госпитализации в связи с травмами был повышен на 60%. Также выяснилось, что у диабетиков, применявших для терапии инсулин, вероятность попадания в больницу с любой травмой была повышена еще сильнее — на 65%.

Ученые добавили, что сахарный диабет коррелировал с высоким риском получения солнечных ожогов. Они объяснили, что причиной этому служит диабетическая нейропатия — повреждение одного или нескольких нервов периферической нервной системы, которое мешает человеку ощущать или правильно оценивать силу боли или жжения.

По мнению исследователей, к частым падениям и травмам может приводить гипогликемия (снижение уровня сахара в крови), диабетическая ретинопатия (ухудшение зрения), характерная для диабета низкая минеральная плотность костной ткани и сокращение объема мышечной массы в теле.

Ранее был назван показатель глюкозы в анализе крови, который может говорить о предиабете.

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