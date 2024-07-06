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Россиянам рассказали, кому нужно просветить мошонку

Уролог Белопольский: выявить рак яичка может его просвечивание

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Увеличение яичка или боли в области мошонки могут быть признаками рака яичка. В этом случае необходимо обратиться к врачу и провести необходимые исследования, – об этом «Газете.Ru» рассказал уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский.

«При раке яичка могут наблюдаться его увеличение, тупые тянущие боли в области мошонки на стороне поражения. На ранних стадиях симптомов обычно нет. Заболевание встречается не часто. Диагностика включает УЗИ мошонки, МРТ и КТ. Также применяют диафаноскопию — исследование, при котором мошонку просвечивают, и весь орган окрашивается в красный цвет. Если в яичке есть новообразования, они будут выглядеть как темные пятна», — объяснил Белопольский.

При подозрении на опухоль яичка могут понадобиться анализ мочи или исследование крови на онкомаркеры: AFP (альфа-фетопротеин), ХГЧ (хорионический гонадотропин человека), ЛДГ (лактатдегидрогеназу).

«Подтвердить наличие рака, установить его тип и стадию позволяет только биопсия. При этом из проблемного участка яичка забирают клетки для анализа в лаборатории», — заключил врач.

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