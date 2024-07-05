В канадском Ванкувере произошло землетрясение

В районе острова Ванкувер у побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По оценкам специалистов, очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр подземных толчков находился в 390 километрах к западу от города Виктория (расположен на юго-восточном краю острова Ванкувер).

По предварительным данным, никто не пострадал. Угроза цунами не объявлялась.

Накануне, 4 июля, там же произошло землетрясение магнитудой 5,7. Последствия аналогичны.

В тот же день землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в Новой Зеландии. Эпицентр располагался в 461 км к северо-востоку от города Хикс Бэй с населением около 1,3 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Разрушений подземные толчки не вызвали. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.

Ранее на резкие толчки от землетрясения жаловались жители Дагестана.