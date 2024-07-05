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Горбатые киты были счастливы во время пандемии, выяснили ученые

MER: спад людской активности из-за COVID-19 избавил горбатых китов от стресса

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Michael Dwyer/AP

Австралийские ученые из Университета Квинсленда выяснили, что первый год пандемии коронавирусной инфекции стал наиболее счастливым временем для горбатых китов, мигрирующих у восточного побережья Австралии. Исследование опубликовано в научном журнале Marine Environmental Research (MER).

Команда использовала изображения, полученные с беспилотников, для измерения размеров и состояния тела китов, а также получила образцы жира с их боков.

Пробы проанализировали в лаборатории на предмет экспрессии генов, связанных со стрессом, запасами энергии и здоровьем иммунной системы.

Результаты выявили значительно более низкую концентрацию гормона стресса кортизола у китов в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

По словам исследователей, результаты подчеркивают роль мигрирующих китов как индикаторов здоровья морских экосистем Антарктики.

«Восточно-австралийские горбатые киты продемонстрировали замечательную способность адаптироваться к изменениям в окружающей среде, но наше исследование подчеркивает важность смягчения антропогенного воздействия, чтобы они могли продолжать процветать в наших быстро меняющихся океанах», — объяснил руководитель, доктор Джейк Лински.

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