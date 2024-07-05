Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Tianhui 5-02. Об этом сообщает газета «Чжунго хантяньбао».

Уточняется, что аппарат был запущен в 06:49 по пекинскому времени (01:49 мск) с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси) с помощью модифицированной ракеты CZ-6. Отмечается, что для носителя типа «Чанчжэн» это был 527-й пуск.

Китай планирует использовать Tianhui 5-02 для передачи географических данных, при переписи земельных ресурсов и для проведения исследований.

До этого агентство Agence France-Presse сообщило, что Китай и Франция запустили на орбиту новый спутник в рамках совместной космической миссии по мониторингу космических переменных объектов (SVOM). Аппарат стартовал на борту китайской ракеты Long March 2-C с космической базы в Сичане из провинции КНР Сычуань 22 июня. SVOM предназначен для обнаружения гамма-всплесков — самых мощных взрывов в космосе, которые происходят во время рождения сверхновых или слияния звезд.

До этого ученые выяснили, что женщины лучше мужчин переносят пребывание в космосе.