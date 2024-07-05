В «Роскосмосе» рассказали о жестком отборе среди космонавтов для полета на РОС

В первый полет на Российскую орбитальную станцию (РОС) отправят только самых опытных космонавтов. Об этом РИА Новости заявил исполнительный директор «Роскосмоса» Крикалев.

Представитель корпорации добавил, что подготовка к полету будет проходить на макетах РОС — однако, как и во время строительства МКС, на данный момент все необходимые тренажеры не созданы.

«Это, собственно, одна из причин, почему берут наиболее опытных космонавтов, которые могут какую-то картину у себя в голове построить, где-то опираться на свой опыт, где-то на опыт предыдущих полетов», — пояснил Крикалев.

Он добавил, что несмотря на подготовку «Роскосмосом» универсальных специалистов для полетов в космос, «новичкам» для начала необходимо будет слетать на знакомую и привычную МКС.

До этого генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов утвердил график развертывания Российской орбитальной станции (РОС).

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