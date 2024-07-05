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Найден способ повысить уровень клеток-борцов с раком за 30 минут

Front. immunol: 30-минутная тренировка помогает иммунитету бороться с раком

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Shutterstock

Больные раком могут увеличить число клеток иммунитета, уничтожающих раковые опухоли. Для этого достаточно 30-минутной тренировки, показало исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Immunology.

В эксперименте приняли участие 20 пациентов с раком молочной железы до начала лечения. Их попросили 30 минут активно крутить педали велотренажера. Силу сопротивления они могли выбрать сами.

Анализ крови показал, что после тренировки у участников увеличилась доля уничтожающих рак клеток. Белые кровяные клетки, то есть лейкоциты, — часть иммунной системы. Один из их подтипов уничтожает раковые опухоли, а другие способствуют росту рака в определенных условиях. Количество вторых после тренировки снизилось у одних участниц и осталось неизменным у других.

Неизвестно, как обнаруженные изменения могут повлиять на шансы излечиться от рака. Однако результаты согласуются с выводами предыдущих исследований. Они доказали, что для всех больных раком полезна физическая активность.

Ранее ученые научились «перепрограммировать» раковые опухоли на саморазрушение.

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