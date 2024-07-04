Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Люди изобрели попкорн раньше колеса, выяснили ученые

The Conversation: древние жители Перу начали жарить кукурузу 6,7 тыс. лет назад

close
100%
Depositphotos

Попкорн, или жареные на огне зерна кукурузы, оказались открыты человечеством раньше изобретения колеса. Это следует из археологических открытий, сделанных в последние годы, рассказал профессор антропологии из Университета штата Нью-Йорк в Олбани Шон Рэфферти научному порталу The Conversation.

По словам исследователя, первыми в истории кукурузу, или маис, начали выращивать ранние земледельцы на территории современной Мексики около 9 тыс. лет назад. Коренные американцы одомашнили разновидность злакового растения под названием теосинте. Оттуда эта культура распространилась по всей Северной и Южной Америке.

Специалист отметил, что частицы первого в истории попкорна были обнаружены в одной из пещер в Перу. Археологи нашли остатки зерен одного из видов маиса, которые лопнули при обжаривании на огне.

Как показал анализ, самому древнему в мире попкорну оказалось около 6,7 тыс. лет. Это приблизительно на 700 лет раньше открытия человеком колеса в древней Месопотамии.

Хотя попкорн и не произвел революции в технологиях человечества подобно колесу, этот способ приготовления кукурузы позволил доисторическим американцам без больших усилий запасать пищу впрок, поскольку обжаренные зерна легко готовились и долго хранились.

Ранее ученые вывели сорт кукурузы, из которого можно приготовить полезный попкорн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами