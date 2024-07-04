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Ученые выяснили, что приводит к ухудшению памяти после 40 лет

Neurology: воспаление в организме в молодости ухудшает память в возрасте 40 лет

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Ученые Калифорнийского университета установили, что повышенный уровень воспаления в организме в молодости (в 18-30 лет) может привести к снижению скорости обработки информации и ухудшению памяти по достижении 40 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 2364 взрослых добровольцев в возрасте 18-30 лет без деменции и других когнитивных нарушений. Ученые собрали информацию об образе жизни участников и попросили их предоставить образцы крови для оценки уровня С-реактивного белка в организме. C-реактивный белок — белок плазмы крови, относящийся к так называемой группе белков острой фазы, концентрация которых повышается при воспалении.

За 18-летний период исследования участники сдавали такой анализ четыре раза. Через пять лет после последнего измерения концентрации С-реактивного белка испытуемые прошли ряд тестов на оценку когнитивных способностей. К этому моменту участники уже достигли сорокалетнего и пятидесятилетнего возраста.

Оказалось, что высокий уровень воспаления в организме молодых людей был фактором риска снижения скорости обработки информации и ухудшения памяти в возрасте сорока-пятидесяти лет. По подсчетам ученых, только 10% участников с низким уровнем воспаления плохо справились с тестами на когнитивные способности. При умеренном или высоком уровне воспаления вероятность ухудшения когнитивных навыков по мере приближения пожилого возраста возрастала до 19-21%.

Ученые предположили, что воспаление в организме молодых людей может быть следствием отсутствия физической активности, большой массой тела, хронических заболеваний, стресса и курения. По мнению исследователей, здоровый образ жизни выступает эффективным инструментом профилактики снижения когнитивных способностей.

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