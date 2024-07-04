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Российские ученые разработали новый метод лечения психических расстройств

Ученые Сколковского Института составили полную «карту жирности» мозга человека

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Сколковского Института науки и технологий составили «карту жирности» мозга человека, на которой зафиксировано полное расположение всех липидов в его разных частях. В будущем эта разработка поможет точно определять причины и способы лечения тех или иных психических расстройств и когнитивных заболеваний – к примеру, болезни Альцгеймера, аутизма, шизофрении и других, объяснили ученые RT.

В ходе исследования ученые определили, как разные типы жиров распределены по отделам мозга и составу нервной ткани. Они изучали липиды, которые входят в состав клеточных мембран и ткани головного мозга. Сегодня ученые активно изучают связи липидов и здоровья мозга, в будущем результаты таких исследований могут применяться в медицине.

Авторы работы изучали соединения мозга с помощью определения молекулярного состава, оценивая соотношение его заряда и массы. Они исследовали 75 областей мозга и обнаружили 419 различных липидов. Так, к примеру, они выяснили, что в подкорковой части органа высокий уровень холестерина, а в префронтальной – низкий.

По словам авторов, в будущем они планируют более детально изучить липиды в подкорковых структурах мозга. Причем они намерены включить в работу образцы пациентов с психическими заболеваниями.

«Потенциально полная «расшифровка» липидома поможет понять природу психических расстройств и их влияние на устройство и работу мозга», — объяснила инженер-исследователь Центра нейробиологии и нейрореабилитации Мария Осетрова.

До этого ученые нашли связь между показателем кислотности в мозге и наличии нервно-психических и нейродегенеративных расстройств. Так, они выяснили, что повышенный уровень лактата в мозге может быть связан с умственной отсталостью, аутизмом, шизофренией, депрессией и так далее.

Ранее ученые выяснили, что диета на основе жиров укрепляет психическое здоровье.

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