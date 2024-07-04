Россиянам рассказали, как правильно пить кофе в жару

Кофе в жару пить можно, но в идеале не более двух чашек без молока и сахара. Также важно не допустить обезвоживания. Об этом aif.ru рассказала врач-кардиолог терапевтического отделения КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Альфия Ягафарова.

Умеренное потребление кофе может облегчить дыхание в жару, показали исследования. Но летом тело теряет жидкость из-за сильного потоотделения. Кофеин обладает мочегонным эффектом, поэтому в идеале после третьей чашки кофе нужно выпить воды. Это снизит риск обезвоживания — опасного для жизни состояния. Данная рекомендация относится только к тем, кто выпивает более 300 мг (больше двух чашек) кофеина. Исследования показывают, что при меньшем употреблении кофе напиток не влияет на количество мочи.

Лучше всего выбирать напитки без сахара и молока. Можно употреблять и холодные напитки на основе кофе. Но нужно учитывать, что они могут замедлить пищеварение и привести к микротрещинам на эмали зубов.

До этого врач дала совет людям, которые пьют меньше литра жидкости в день. Им нужно увеличивать потребление жидкости, медленно, на 200 мл в неделю. Остальным можно ориентироваться на чувство жажды.

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