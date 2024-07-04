проект

>

Россиянам рассказали, как правильно пить кофе в жару

Кардиолог Ягафарова: в жару лучше ограничиться двумя чашками кофе

close
100%
Freepik.com

Кофе в жару пить можно, но в идеале не более двух чашек без молока и сахара. Также важно не допустить обезвоживания. Об этом aif.ru рассказала врач-кардиолог терапевтического отделения КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Альфия Ягафарова.

Умеренное потребление кофе может облегчить дыхание в жару, показали исследования. Но летом тело теряет жидкость из-за сильного потоотделения. Кофеин обладает мочегонным эффектом, поэтому в идеале после третьей чашки кофе нужно выпить воды. Это снизит риск обезвоживания — опасного для жизни состояния. Данная рекомендация относится только к тем, кто выпивает более 300 мг (больше двух чашек) кофеина. Исследования показывают, что при меньшем употреблении кофе напиток не влияет на количество мочи.

Лучше всего выбирать напитки без сахара и молока. Можно употреблять и холодные напитки на основе кофе. Но нужно учитывать, что они могут замедлить пищеварение и привести к микротрещинам на эмали зубов. 

До этого врач дала совет людям, которые пьют меньше литра жидкости в день. Им нужно увеличивать потребление жидкости, медленно, на 200 мл в неделю. Остальным можно ориентироваться на чувство жажды.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить 70% на счетах за кондиционер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами