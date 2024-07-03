Индия хочет помочь защитить Землю от астероида Апофис в 2029 году

Руководитель Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Соманатх заявил, что ISRO заинтересована в участии в миссии по планетарной защите в космосе на фоне сближения с Землей астероида Апофис, которое ожидается в апреле 2029 года. Об этом сообщает Indian Express.

По его словам, для человечества поработать с астероидом является уникальной возможностью, поэтому Индия должна принимать участие в подобных усилиях.

Он добавил, что ISRO рассматривает возможность изучения Апофиса, когда он приблизится на расстояние 32 ты км от Земли. Это будет необходимо, чтобы подготовиться к усилиям по планетарной защите и предотвращению падения астероидов на Землю.

Соманатх подчеркнул, что Индия готова принять участие в совместных проектах по исследованию астероида вместе с JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований), ESA (Европейское космическое агентство) и с американским NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства).

До этого канадские астрономы из Западного Университета и Университета Ватерлоо уточнили вероятность столкновения гигантского астероида Апофис с Землей в ближайшие годы.

Ранее астрономы предупредили о приближении к Земле астероида 2008 OS7, размеры которого сопоставимы с небоскребом.