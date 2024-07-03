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Ученые зафиксировали самый ранний шторм мощнейшей пятой категории в истории наблюдений

BCMNoldy: сильнейший ураган «Берил» возник в Атлантике беспрецедентно рано

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Marco Bello/Reuters

В 2024 году сезон разрушительных ураганов в Атлантическом океане начался раньше, чем когда-либо в истории, ознаменовавшись появлением шторма «Берил» пятой (самой высокой) категории. Об этом сообщил специалист по изучению атмосферы из Университета Майами в США Брайен Макнолди в своем блоге BMCNoldy.

Ураганы рождаются из тонкого слоя океанской воды, которая испаряется из-за ветров и поднимается, образуя штормовые облака. Чем теплее океан, тем больше энергии получает система, что ускоряет процесс формирования и позволяет сильным штормам быстро обретать форму. Поэтому самые мощные штормы в Атлантике обычно случаются между августом и сентябрем, когда температура моря достигает пика в году.

«Трудно передать, насколько это невероятно. С приближением Ла-Нинья и температурой океана, которая соответствует второй неделе сентября, это именно тот тип аномального события, о котором люди говорили в течение нескольких месяцев в преддверии сезона. Когда у вас беспрецедентно благоприятная среда, вы обязательно увидите небывалую активность тропических циклонов», — написал исследователь.

Ученый отметил, что в последний раз ураган подобной силы фиксировался в Карибском бассейне более 120 лет назад — в сентябре 1899 года.

Ураган «Берил» уже нанес огромный ущерб, обрушившись на Гранаду, Ямайку и Каймановы острова. Скорость ветра внутри шторма достиг 265 километров в час, или более 73 метров в секунду.

По словам премьер-министра Гренады Дикона Митчелла, «Берил» сравнял с землей почти все здания на острове Карриаку, уничтожил сельскохозяйственные посевы и природную растительность буквально за полчаса.

Ранее ученые предупредили о риске возникновения сильнейших ураганов в Атлантике летом 2024 года.

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