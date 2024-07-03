проект

>

Врач дала совет людям, которые пьют меньше литра жидкости в день

Диетолог Залётова: дефицит потребления жидкости нужно восполнять постепенно

close
100%
Pexels

Людям, которые выпивают меньше литра жидкости в день, нужно увеличивать ее объем. При этом важно дать время выделительной системе привыкнуть к повышенной нагрузке. Об этом aif.ru рассказала врач-диетолог Татьяна Залётова

«Иногда мы путаем чувство жажды и чувство голода, если тело не умеет различать эти две потребности. Организму нужно пить, а человек в него начинает закидывать еду. Поэтому одна из базовых рекомендаций в диетологии гласит: если вы чувствуете, что хотите что-нибудь съесть, попробуйте сначала попить. Иногда это помогает», — рассказала врач.

Людям, которые выпивают хотя бы литр жидкости в день, можно пить только когда хочется. Остальным же нужно постепенно начать пить больше. Важно дать выделительной системе привыкнуть, иначе возможны отеки. Врач рекомендовала увеличивать потребление жидкости на 200 мл в неделю. Если жидкость постоянно приводит к отекам, проблема может быть в избытке соли в пище или заболевании. Нужно не ограничивать питье, а обратиться к врачу.

Ранее врач объяснил, представляют ли угрозу для здоровья чайные пакетики-пирамидки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами