Врач дала совет людям, которые пьют меньше литра жидкости в день

Людям, которые выпивают меньше литра жидкости в день, нужно увеличивать ее объем. При этом важно дать время выделительной системе привыкнуть к повышенной нагрузке. Об этом aif.ru рассказала врач-диетолог Татьяна Залётова

«Иногда мы путаем чувство жажды и чувство голода, если тело не умеет различать эти две потребности. Организму нужно пить, а человек в него начинает закидывать еду. Поэтому одна из базовых рекомендаций в диетологии гласит: если вы чувствуете, что хотите что-нибудь съесть, попробуйте сначала попить. Иногда это помогает», — рассказала врач.

Людям, которые выпивают хотя бы литр жидкости в день, можно пить только когда хочется. Остальным же нужно постепенно начать пить больше. Важно дать выделительной системе привыкнуть, иначе возможны отеки. Врач рекомендовала увеличивать потребление жидкости на 200 мл в неделю. Если жидкость постоянно приводит к отекам, проблема может быть в избытке соли в пище или заболевании. Нужно не ограничивать питье, а обратиться к врачу.

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